İşte 6'lı masanın 16 vaadi! Seçmende karşılık bulacak mı? Ömer Arvas A Haber'de değerlendirdi
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 6'lı masanın 16 vaadine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki Millet İttifakı ne vaadediyor? CHP iktidar olursa Türkiye'de neler değişecek? İşte detaylar...
AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 6'lı masanın 16 vaadine ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirmelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU TALİMAT DOĞRULTUSUNDA KONUŞUYOR
Kılıçdaroğlu Türkiye'ye yatırım yapacak yatırımcılara gelmeyin ifadelerini kullanmıştı. Böyle bir siyaset olmaz. Talimat doğrultusunda konuşuyorlar.
TERÖRLE MÜCADELEYE DAİR TEK KELİME YOK
CHP iktidara gelirse Doğu Akdeniz'den de çekilecek. Terörle mücadeleye ilişkin altılı masa tek kelime etmedi. Akşener eski bir bakan olarak tek bir cümle kurmadı.
AMAÇLARI MASA ALTINDAKİ HDP'Yİ ÜZMEMEK
Buradaki tek dertleri masa altındaki HDP'yi üzmemek. Amaçları sadece gönüllerini hoş tutmak olacak. Tezkerelere hayır diyerek sınırlara çekileceğimizi de gösterdiler.
PEKİ 6'LI MASANIN 16 VAADİ NELER?
Amaçları parlamenter sisteme dönmek.
Muhalif gazetelerin tamamına el konulacak.
Ekonomide yüksek faizli, faiz lobisine teslim politika üretikecek. Üretim ekonomisinden vazgeçilecek.
LGBT yasal hale gelecek.
FETÖ'cüler kamudaki işlerine geri dönecek.
İHA - SİHA üretimi durdurulacak.
Kanal İstanbul gibi dev projeler durdurulacak.
İslam'a hakaret içeren medeni bilgiler kitabı okullarda okutulacak.
Parlamenter sistem geri gelecek. Ülke koalisyon ile yönetilecek.
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek ama ülkeyi 6 lider yönetecek.
Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak.
Terörle mücadele tezkereleri TBMM'den geçirilmeyecek.
Terörle mücadele yasası değişecek.
Türkiye Libya'dan çekilecek.
Suriye'de YPG/PKK ile ilişki kurulacak.
AB Yerel Yönetimler Özerklik şartı aynen kabul edilecek.
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