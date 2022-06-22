Şaibeli Didim Amfi Tiyatroyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açacak





İLAVE İŞLER İÇİN AYRI İHALE, TEK TEKLİF

Didim Belediyesi amfi tiyatro yapım işi devam ederken, Fen İşleri Müdürlüğü 34 milyon 266 bin 184 lira 18 kuruş olarak iş artışlarını gerekçe göstererek yeni bir ihale yaptı. 10 Şubat 2022'de pazarlık usulü yapılan ihaleyi yine Diyarbakırlı Tunç İthalat İhracat Peyzaj ve İnşaat Limited Şirketi kazandı. Firma tek başına katıldığı ihaleyi 22 milyon 435 bin lira teklif vererek aldı. 18 Şubat 2022'de firma ile sözleşme imzalandı.