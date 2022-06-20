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YKS öncesi polise verdiği cevap yürekleri dağlamıştı! Ayşe Sabancalı'nın acı hikayesi ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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YKS öncesi polise verdiği cevap yürekleri dağlamıştı! Ayşe Sabancalı’nın acı hikayesi ortaya çıktı

Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS'de kimliğini unuttuğu gerekçesiyle okul önünde gözyaşlarına boğulan ve anne ve babasının vefat ettiğini söyleyen Ayşe Sabancalı yürekleri burkmuştu. Olayın sosyal medya ve medyada yayılmasının ardından bugün Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hikayesini paylaştı. İşte Ayşe Sabancalı'nın hikayesi...

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu.

ANNE VE BABASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aile üyelerinin kimliği getirmesiyle sınava zamanında giren Sabancanlı, bugün Vali Erdinç Yılmaz'la makamında görüştü. Ziyarette anne ve babasının ölümüyle ilgili konuşan Sabancanlı, babasının 2016 yılında akciğer kanserinden, annesinin de 2021 yılında ALS hastalığından vefat ettiğini söyledi.

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN KOŞTURMUŞTU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi'nde giren Ayşe Sabancanlı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancanlı'yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşmişti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma an kameralarına anbean yansımıştı.

AYŞE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Yaşanılan olayın Türkiye genelinde geniş yer bulmasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ayşe Sabancanlı ile valilik makamında görüştü. Makam girişinde Ayşe'yi karşılayan Vali Yılmaz, daha sonra bir süre Ayşe ile sohbet etti. Sohbetin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, Ayşe'nin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

AYŞE'NİN CEVABI HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI

Ayşe'nin verdiği cevaptan dolayı duygulandığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Ben de Ayşe'nin sınava geç kaldığını medyadan öğrendim. Ayşe'nin o günkü davranışı ve verdiği cevaplar bütün Türkiye'yi olduğu gibi tabi bizi de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız her zaman da yanında olacağız. Tabi Ayşe sonuçta sınava girdi, girmeseydi çok üzülürdük. Ayşe davranışıyla çok da örnek bir davranış sergiledi. İnşallah bu şekilde hedefine gidecek" dedi.

BABASI AKCİĞER KANSERİ, ANNESİ ALS HASTASIYDI

Anne ve babasının ölümünden bahseden Ayşe Sabancanlı, "Babam 2016 yılında vefat etti. Liseye daha yeni başlamıştım. Akciğer kanseriydi. Daha sonra yatalak hasta oldu. Babama annem baktı daha sonra da vefat etti. Annem de 2021 yılı Ağustos ayında vefat etti. Annemin ALS hastalığı vardı. Annem de yatalak hasta oldu. Anneme de ağabeyimle ben baktım. Annem gözümün önünde evde vefat etti" diye konuştu.

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