YKS öncesi polise verdiği cevap yürekleri dağlamıştı! Ayşe Sabancalı’nın acı hikayesi ortaya çıktı

AYŞE'NİN CEVABI HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI

Ayşe'nin verdiği cevaptan dolayı duygulandığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Ben de Ayşe'nin sınava geç kaldığını medyadan öğrendim. Ayşe'nin o günkü davranışı ve verdiği cevaplar bütün Türkiye'yi olduğu gibi tabi bizi de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız her zaman da yanında olacağız. Tabi Ayşe sonuçta sınava girdi, girmeseydi çok üzülürdük. Ayşe davranışıyla çok da örnek bir davranış sergiledi. İnşallah bu şekilde hedefine gidecek" dedi.

BABASI AKCİĞER KANSERİ, ANNESİ ALS HASTASIYDI

Anne ve babasının ölümünden bahseden Ayşe Sabancanlı, "Babam 2016 yılında vefat etti. Liseye daha yeni başlamıştım. Akciğer kanseriydi. Daha sonra yatalak hasta oldu. Babama annem baktı daha sonra da vefat etti. Annem de 2021 yılı Ağustos ayında vefat etti. Annemin ALS hastalığı vardı. Annem de yatalak hasta oldu. Anneme de ağabeyimle ben baktım. Annem gözümün önünde evde vefat etti" diye konuştu.