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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik temas: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik temas: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşıyla ortaya çıkan krizler ele alındı. Görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiği de belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

UKRAYNA TAHILI İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

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