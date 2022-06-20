Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik temas: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşıyla ortaya çıkan krizler ele alındı. Görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiği de belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.
UKRAYNA TAHILI İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
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