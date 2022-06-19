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Son dakika: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Türkiye'yi ziyaret edecek! Bakanlık tarihi açıkladı

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Son dakika: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Türkiye’yi ziyaret edecek! Bakanlık tarihi açıkladı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

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