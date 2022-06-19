HSK'dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 5 bin 75 Adli, 351 İdari Yargı mensubunu kapsıyor. Bu kararname ile ilk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.