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HSK'dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 5 bin 75 Adli, 351 İdari Yargı mensubunu kapsıyor. Bu kararname ile ilk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 22:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 22:36
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HSK’dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti. Bu kararname ile ilk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HSK’dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 5 bin 75 Adli, 351 İdari Yargı mensubunu kapsıyor.

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HSK’dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır.

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HSK’dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste

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HSK’dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste