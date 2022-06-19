19 Haziran 2022, Pazar
HSK'dan yaz kararnamesi açıklandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti | İşte tam liste
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 5 bin 75 Adli, 351 İdari Yargı mensubunu kapsıyor. Bu kararname ile ilk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Giriş Tarihi: 19.06.2022 22:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 22:36
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