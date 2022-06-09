Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 milyon Captagon hap ele geçirildi

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 Milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da captagon cinsi 2 milyon uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda ise 742 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.