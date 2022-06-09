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Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 milyon Captagon hap ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 milyon Captagon hap ele geçirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul’da yaklaşık 2 Milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yakaladığı uyuşturucular hakkında açıklama yaptı.

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 Milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da captagon cinsi 2 milyon uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda ise 742 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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