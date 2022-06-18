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Son dakika: İstanbul Üniversitesi'ndeki izinsiz LGBT eyleminde 26 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika: İstanbul Üniversitesi’ndeki izinsiz LGBT eyleminde 26 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz eylem düzenleyen ve uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 26 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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