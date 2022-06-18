Son dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı Meclis’e kim aldı? İşin altından HDP’li Habip Eksik çıktı

FİNCANCI'YA HEM HDP'Lİ HEM DE CHP'Lİ VEKİLLER EŞLİK ETTİ



'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı HDP ve CHP ortaklığıyla TBMM'ye sokuldu. HDP'li Necdet İpekyüzü'nün basın toplantısı saatinde konuşan Fincancı'ya hem HDP'li hem de CHP'li vekiller eşlik etti.