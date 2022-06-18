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Son dakika | Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika | Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terör unsurlarına yönelik Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Teröristlere göz açtırmayan harekat kapsamında bölgede 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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