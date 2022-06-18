Millet İttifakı masa altındaki HDP'ye fısıldadı: Yüzde 10'un üstünde oyunuz var sizi yok sayamayız
2023 seçimlerine yönelik aday tartışmalarının sürdüğü Millet İttifakı'nda henüz bir sonuca ulaşılamadı. 6'lı masa üyeleri ittifakta HDP'yi her ne kadar gizlemeye çalışsa da HDP kendisini sürekli olarak gündeme getirerek gündemi sıcak tutmayı arzuluyor. HDP'ye yönelik değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu HDP'nin, 6'lı masanın gündemine gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "HDP Milletvekili Meclis'te var mı? Var. Her ilde var mı? Birçok ilde var. Biz bunları yok sayamayız" ifadelerini kullandı.
2023'e giden süreçte adım adım son viraja girilirken 6'lı masanın sonuçsuz turları devam ediyor.
Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan son gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.
HDP'Yİ YOK SAYAMAYIZ
HDP'nin, 6'lı masanın gündemine gelip gelmediğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"HDP gündemimize hiç gelmez. HDP meselesi değil, hiç konuşmuyoruz. Şu anda gündemimizde yok ama HDP diye parti var mı? Var. Yüzde 10'un üzerinde oyu var mı? Var. Seçimlerde bunun etkisi olacak mı? Mutlaka etkisi olacak. Partilerin onunla ilgili, onlarla bir irtibatı olabilir. Ama bu 6'lı masanın bu meseleyle ilgilendiği manasına, 6'lı masanın ortağı olduğu manasına hiç gelmez. Hiçbir zaman olmadı. Bunu özellikle gündeme getirmek istiyorlar. HDP'nin oylarının özellikle seçmeninin aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar bizim vatandaşımız, beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. HDP Milletvekili Meclis'te var mı? Var. Her ilde var mı? Birçok ilde var. Biz bunları yok sayamayız. HDP, 6'lı masanın bir parçası değil" dedi.
DEMİRTAŞ MESAJ VERMİŞTİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün, CHP ve HDP yandaşı yayın organlarında yayınlanan yazısı ile 6'lı masaya yönelik mesajlar verdi.
Demirtaş, Akşener'in "Başbakan Olacağım", Babacan'ın "Kendi logomuzla seçime gireceğiz", Karamollaoğlu'nun "İttifak içinde ittifak" ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Altılı masa beni ortak aday gösterirse onur duyarım." çıkışlarına ilişkin sözde eleştiri mesajları paylaşarak, "Lütfen artık kendinize gelin. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir." çağrısı yaptı.
Demirtaş şunları söyledi:
"BİZ BU SEÇİMDE HAKKIYLA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ VE BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM"
"Nasıl yani? Birlikte masaya oturduğunuz liderleri seçimde eze eze yenip tek başına 360 milletvekili çıkararak Anayasa'yı değiştirecek ve sonra da başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek için mi altılı masada oturuyorsunuz? İlginç.
"KENDİ LOGOMUZLA, KENDİ ŞANIMIZLA SEÇİME PARTİ OLARAK TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"
O halde siz de 360 milletvekili çıkarıp Anayasa'yı değiştirecek ve bizi kurtaracaksınız. Çok güzel, masadaki diğer beş lideri seçimde alt etmek gerekecek ama sanırım problem değil. Yalnız, kadın lider de tek başına başbakan olacak. 360 onların, 360 da sizin, demek ki 720 vekili siz iki parti çıkarabiliyorsunuz. İnsan ister istemez heyecan duyuyor.
"İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK OLABİLİR"
Tamam, güzel. Ana muhalefet seçime tek başına girecek, diğer ikisi ayrı girecek, kaldınız üç parti. İttifak yapıp yüzde yediyi aşarak Meclis'e girseniz en az 50 vekil de siz çıkarsanız, oldu 770 vekil. Düşüncesi bile güzel.
"ALTILI MASA BENİ ORTAK ADAY GÖSTERİRSE ONUR DUYARIM"
Bence de güzel olur. Farz edelim yüzde 51'le seçildiniz ve partiniz de yüzde 28 oyla 230 vekil çıkardı. Oldu mu size bin vekil. Tüylerim diken diken oldu yeminle. Bir değil, iki anayasa yaparsınız.
"DEMOKRASİ İTTİFAKIYLA BU SEÇİMDE HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ"
Demek ki siz de en az yüzde 50+1 oyla cumhurbaşkanlığını kazanıp en az 301 vekil çıkaracak ve Meclis'te de iktidar olacaksınız. Toplamaya bile korkuyorum ama sanırım bin 301 vekil oldu. Bayılmasam iyi.
Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak ve somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir."
MANSUR YAVAŞ'IN 'DEMİRTAŞ' ÇIKIŞI VE İNKARI
Demirtaş'ın masaya yönelik mesajları 6'lının 'HDP masada değil' söyleminin bir tiyatrodan ibaret olduğunu gösterirken benzer bir tiyatroyu da Mansur Yavaş sergiledi.
DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİNE 'İNŞALLAH' DEDİ
Milliyetçi geçinen Mansur Yavaş HDP seçmeninin yoğun olduğu bölgede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen kişiye "inşallah" diye cevap verdi. Mansur Yavaş cephesi daha sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter'dan bir açıklama yayınladı.
GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İNKAR: TROL ORGANİZASYONU
Görüntüler açık olmasına rağmen meseleyi trol organizasyonu olarak niteleyen Yavaş cephesi "Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur." İfadelerini kullandı.
Açıklamada, "Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir." Denildi.
SEÇİME KADAR 'HDP YOK' TİYATROSU SÜRECEK
'HDP masada yok' söylemlerine rağmen Demirtaş'ın masaya yönelik politika çizmesi HDP'nin masanın aslında baş aktörlerinden olduğunu gösterdi. Yavaş'ın da HDP seçmeninin olduğu bölgede adeta Demirtaş'a özgürlük dileğinde bulunması ve daha sonra inkâr etmesi ittifakın seçime gidene kadar seçmene 'HDP ile ortaklığımız yok tiyatrosunun' oynanacağı yorumlarına sebep oldu.
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