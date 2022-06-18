Millet İttifakı masa altındaki HDP’ye fısıldadı: Yüzde 10’un üstünde oyunuz var sizi yok sayamayız

Demirtaş, Akşener'in "Başbakan Olacağım", Babacan'ın "Kendi logomuzla seçime gireceğiz", Karamollaoğlu'nun "İttifak içinde ittifak" ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Altılı masa beni ortak aday gösterirse onur duyarım." çıkışlarına ilişkin sözde eleştiri mesajları paylaşarak, "Lütfen artık kendinize gelin. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir." çağrısı yaptı.

Demirtaş şunları söyledi:

"BİZ BU SEÇİMDE HAKKIYLA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ VE BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM"

"Nasıl yani? Birlikte masaya oturduğunuz liderleri seçimde eze eze yenip tek başına 360 milletvekili çıkararak Anayasa'yı değiştirecek ve sonra da başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek için mi altılı masada oturuyorsunuz? İlginç.