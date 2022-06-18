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Başkan Erdoğan'dan milli sporculara madalya tebriği: Milletim adına şükranlarımı sunuyorum

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan milli sporculara madalya tebriği: Milletim adına şükranlarımı sunuyorum

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekiz'de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda başarılı olan Türk sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan "Milli sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millîlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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