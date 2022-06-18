Tarım ve Orman Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına katılan 3 çiftçiye ödenen yardım miktarlarını açıkladı

Üçüncü konuşmacının ise işletmesini 2 katı büyüklüğüne çıkardığını belirten Bakanlık, "2021'in 10'uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021'den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg'dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg. çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 1 Eylül 2021'den-18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretimin maliyetinin 120 lira değil, 94,67 lira olduğuna değinilen açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin 5 Mayıs'ta çiğ süt tavsiye fiyatını, 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere kilogram başına 5,7 lira iken yüzde 32 artışla kilogram başına 7,5 liraya çıkarttığı ve bu fiyatın maliyetin üzerinde olduğu vurgulandı.

YİNE TEHDİT SÖYLEMLERİ...

Kılıçdaroğlu sahte kabadayılığa soyunarak, "Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye "Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz." diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…" dedi.