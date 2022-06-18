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İstanbul'da korkutan yangın: Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı depo alev alev yandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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İstanbul’da korkutan yangın: Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı depo alev alev yandı

İstanbul Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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