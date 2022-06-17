İşte İsveç'in göbeğindeki Kandil! Duvarlarda teröristlerin fotoğrafları
Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girildi. NATO'ya girmek isteyen İsveç, Türkiye'nin tepkisi üzerine PKK'yı uyardı. Örgüt birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösterdi.
SABAH, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra ABD'nin isteğiyle NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olmak isterken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla Türkiye'den veto yiyen İsveç'in başkenti Stockholm'deki terör örgütü PKK/PYD'nin karargâhına girdi. Türkiye'nin, terör örgütüne açık desteğinden ötürü NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te kapsamlı bir istihbarat çalışmasıyla bulduğumuz adreslerde çektiğimiz fotoğraflar, Stockholm'ün bir PKK/PYD ini haline geldiğini belgeliyor.
Terör örgütü, farklı adreslerdeki merkezleri, NATO'ya üyelik lobisi yürüten İsveç'in Türkiye'nin tepkisinden çekinerek PKK'yı uyarması nedeniyle geçici olarak uykuya yatırdı. Bir süreliğine faaliyetleri durdurulan merkezlerdeki örgüt yöneticileri ve mensupları tek merkez olarak İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındı. SABAH, Fridhemsgatan 44-46 112 40 Stockholm adresinde yer alan İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin karargâhına girdi.
Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarının çerçevelenip sergilendiği bölüme de girdi ve tüm örgütsel malzemeleri görüntüledi.
ÖLÜ HÜCRE TAKTİĞİYLE UYKUYA YATTILAR
NATO'ya üyelik için niyetlenince örgütün siyasi ve kültürel faaliyet adı altında lobi yaptığı ve Stockholm'den de terörist devşirip dağa gönderdiği merkezlerin en önemlilerinden olan Hammarby Fabriksvag 23 12033 Stockholm adresindeki PYD bürosu da İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi adı verilen yere taşındı. İsveç Kürt Kültür Derneği ile sözde Kürdistan Gençlik Birliği de yine İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin adresinde faaliyet göstermeye başladı. İsveç hükümetinin Türkiye'den çekinerek aldığı karar doğrultusunda İsveç gizli servisinin baskısıyla PKK ve PYD, bu sözde kültür merkezini ana karargâh gibi kullanmaya başladı.
İsveç Kürt Enstitüsü'nün de yakın bir zamana kadar Wallingatan 37 Kat: 3 Stockholm adresinde faaliyet gösterdiği, ancak terör örgütü yapılanmasının kültürel ayağı olan bu enstitünün de şimdilik İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındığı belirlendi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gerçekleştirilen bu taşınmanın geçici olduğu ve eski örgüt merkezlerinin kapısına bir süreliğine kilit vurulduğu öğrenildi.
Bu bürolarda faaliyet gösteren örgüt yöneticilerinin ve mensuplarının 'ölü hücre' taktiğiyle bir süreliğine uykuya yattığı belirtildi. Yani PKK, PYD; başkent Stockholm başta olmak üzere İsveç'in birçok kentinde organizasyon faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu faaliyetlere örgüte finansman sağlanması ve dağ kadrosuna Avrupa'dan eleman göndermek gibi 'çalışmalar' da dâhil.
PYD'NİN İSVEÇ SORUMLUSU ŞİAR ALİ
Edindiğimiz bilgilere göre İsveç'te PYD'nin temsilciliğini, Şiar Ali isminde Suriyeli bir terör örgütü yöneticisi yapıyor. 7 Ocak 1963 doğumlu olan Şiar Ali, Stockholm'e takriben 120 kilometre uzaklıktaki Korpvagen 23 802 64 Gavle adresinde ikamet ediyor. Yine bu adreste ikamet ediyor görünen Feriala Shukur'un ise Şiar Ali'nin sevgilisi olduğu öğrenildi.
Şiar Ali ile İsveç devleti arasındaki bağlantıyı sağlayan isim ise Benny Gustafsson adındaki bir İsveçli. Gustafsson'un arka planda Şiar Ali üzerinden örgütün finansal meselelerinin çözümünde rol aldığı öğrenildi. Gustafsson, Rojova Dayanışma Komitesi ve Stödkomitten For Kurdistan gibi grupların kuruluşuna da yardımcı oldu.
İsmi Amara olan PKK/PYD'nin İsveç'teki kadın yapılanmasının lideri ise Şükran Kaya adlı bir terör örgütü yöneticisi. Amara da, Friedhemsgatan 44, 112 40 Stockholm adresinde halen faaliyetlerine devam ediyor.
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