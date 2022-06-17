Kızartma yağından uçak yakıtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı atık yönetiminde yeni bir taslak hazırladı. Taslak yönetmeliğe göre, gıda amacıyla tüketim sonucu ya da diğer şekillerde atık durumuna gelmiş bitkisel veya hayvansal kökenli yenilebilir sıvı ve katı yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağlar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden değerlendirilecek.