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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kutlama: Mazlumun umudusunuz

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na kutlama: Mazlumun umudusunuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ve Ortadoğu kaynaklı başlayan ve aynı süreçte Afrika rotasının da eklendiği kitlesel göçün ülkemize yönelik baskısının engellenmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığımız takdire şayan bir başarı sergilemiştir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ege ve Akdeniz bir göçmen mezarlığı haline getirilir, akıl ve vicdan dışı işkencelerle geri itmeler gerçekleştirilirken bizim leventlerimiz mazlumun umudu olmuşlardır." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü törenine kutlama telgrafı gönderdi.

"İNSANLIĞIN ONURU İÇİN MÜCADELE EDİYORSUNUZ"

Mesajında Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı yıl dönümü vesilesiyle teşkilatın tüm mensuplarını tebrik eden Başkan Erdoğan, "Rabbim hepsini korusun, esirgesin muzaffer eylesin diyorum. Kıyılarımızın suyunun mavisini siyaha, berraklığının temsil ettiği umudu korkuya çevirmek isteyenlere karşı insanlığın onurunu korumak için mücadele eden teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." sözlerine yer verdi.

"MAZLUMUN UMUDUSUNUZ"

Teşkilatın, kaçakçılıktan deniz kirliliğine, arama kurtarmadan kıyı güvenliğine kadar kendisine verilen her vazifeyi, kariyerlerini üniformaları gibi bembeyaz tutmayı başaran mensuplarıyla yerine getirdiğini belirten Erdoğan, "Suriye ve Ortadoğu kaynaklı başlayan ve aynı süreçte Afrika rotasının da eklendiği kitlesel göçün ülkemize yönelik baskısının engellenmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığımız takdire şayan bir başarı sergilemiştir. Ege ve Akdeniz bir göçmen mezarlığı haline getirilir, akıl ve vicdan dışı işkencelerle geri itmeler gerçekleştirilirken bizim leventlerimiz mazlumun umudu olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Sadece 2016 yılından bugüne kaçak göçle mücadele kapsamında yakalama ve engelleme dahil 223 bin 642 düzensiz göçmene müdahale edildiği, insanlık dışı muameleye maruz kalan 33 bin 745 kişinin de denizden kurtarıldığı bilgisini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesaisinin önemli bir bölümünü kaçak göçle mücadeleye ayıran Sahil Güvenlik Komutanlığımız son dönemde büyük atılımlar göstermiştir. Personel sayısını yüzde 42 oranında artırarak, profesyonellik oranını yüzde yüze çıkartarak, bottan radara teknolojik altyapısını geliştirerek, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecek kapasiteye ulaşmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığının ve onun bu milletin asil evlatlarının arasından seçilerek gelen tüm mensuplarının mazlumlara umut ve dünyaya örnek olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Teşkilatımızın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyor, görev başındaki personelimize başarılar diliyorum."

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