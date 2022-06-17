Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na kutlama: Mazlumun umudusunuz

Sadece 2016 yılından bugüne kaçak göçle mücadele kapsamında yakalama ve engelleme dahil 223 bin 642 düzensiz göçmene müdahale edildiği, insanlık dışı muameleye maruz kalan 33 bin 745 kişinin de denizden kurtarıldığı bilgisini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesaisinin önemli bir bölümünü kaçak göçle mücadeleye ayıran Sahil Güvenlik Komutanlığımız son dönemde büyük atılımlar göstermiştir. Personel sayısını yüzde 42 oranında artırarak, profesyonellik oranını yüzde yüze çıkartarak, bottan radara teknolojik altyapısını geliştirerek, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecek kapasiteye ulaşmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığının ve onun bu milletin asil evlatlarının arasından seçilerek gelen tüm mensuplarının mazlumlara umut ve dünyaya örnek olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Teşkilatımızın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyor, görev başındaki personelimize başarılar diliyorum."