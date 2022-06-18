YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile YKS 2022 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplamda üç oturumda ÖSYM tarafından düzenlenecek olan TYT, AYT, YDT sınavları 18-19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonrası binlerce aday sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile YKS 2022 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile YKS 2022 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Aygün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu duyurmuştu. Öte yandan; milyonlarca kişi üniversite sınavı çıkışında YKS sonuçları sorgulama işlemleri yapacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile YKS 2022 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS'DE BARAJ OLACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. 2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."
TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, "TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denildi.
Açıklamada, Özel Yetenek Sınavıyla ilgili, "Özel Yetenek Sınavı'yla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır" ifadelerine yer verildi.
Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanmaya devam edeceği de açıklamada yer aldı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"2021- TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022- YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022- YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır. Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır."
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