YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? TYT, AYT, YDT başvuru sayısı...
YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aygün, üniversite sınavına rekor başvuru yapıldığını ifade etti. Peki, YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? TYT, AYT, YDT başvuru sayısı...
YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Sınav, 18-19 Haziran'da TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 ayrı oturumda yapılacak. Peki, YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? TYT, AYT, YDT başvuru sayısı...
YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2022?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu ifade etti.
YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Aygün açıklamasını şöyle sürdürdü:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?
2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.
2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?
YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.
TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ
Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:
1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika
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