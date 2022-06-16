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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi açıklaması! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi açıklaması! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

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