Ankara’daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu! “İnşallah yağmur yağmaz”

Selden 2 gün önce tekrar çalışma başlattıklarını söyleyen Taş, şunları aktardı:

"Kurban Bayramı öncesi ileride kurban kesim alanı gidecek vatandaşın sıkıntı çekmesi için yolu ve köprü genişletme çalışması başlattılar. Gün öncede köprünün altına boruları döşediler. Selin olduğu gün köprü üzerinde dolgu çalışması yapıyorlardı. Belediye çalışanları 2-3 gün içinde inşallah yağmur yağmaz diye dua ediyorlardı. Selin olduğu günü döşedikleri boruları tekrar kaldırdılar."

UYGUN KÖPRÜ YAPILMASI GEREKİYORDU

Sel en çok bölgede besicilik yapan esnafı vurdu.

Besi çiftliği bulunan Egehan İlgar, "2 yıl önce selden dolayı burada bir çalışma yaptılar. Menfez yapacağız diye dereyi doldurdular. 2 gün önce boru döşeyerek üstünü kapattılar. Plastik borularla çözüm aradılar. Buraya uygun köprü yapılması gerekiyordu. Bu yüzden mağduriyet yaşadık" dedi.