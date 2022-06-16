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Son dakika: CHP'li Veli Ağbaba Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: CHP’li Veli Ağbaba Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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