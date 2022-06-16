CHP’li belediyeden FETÖ imamına ihale! 6 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, hizmet alımı yapılan işin konusunun karmaşık olmadığı, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmediği, idarenin ilgili personeli tarafından yürütülebilecek işler için hizmet alımı yapılarak 53 bin 690 lira kamu zararına yol açıldığı vurgulandı. Bundan dolayı Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin sorumluluğu olduğu belirtildi.