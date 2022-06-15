Son dakika: CHP’li İBB’de yandaşa ihale kıyağı İstanbulluları çileden çıkardı! 177 otobüs hurdaya ayrıldı

Muhammed Kaynar, şunları söyledi:

"Son 3 yıl içerisinde hurdaya ayrılan ve devredilen araçlar sebebiyle eksilmeler de dikkate alındığında nüfusu ve ihtiyaçları sürekli artan İstanbul' un toplu ulaşım sistemi içerisinde hizmet vermekte olan, otobüslerin sayısında azalma ve model yılları itibariyle de yaşlanma olduğu görülmüştür."

'İHALELERİN ÇOĞUNLUĞU TEK BİR FİRMAYA VERİLDİ'

Muhammet Kaynar, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nun İETT yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında hazırlandığını, ancak talep edilen bazı belge ve bilgiler komisyona verilmediğini aktardı.