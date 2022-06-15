Son dakika: CHP'li İBB'de yandaşa ihale kıyağı İstanbulluları çileden çıkardı! 177 otobüs hurdaya ayrıldı
CHP'li İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT’ye ait 177 otobüsün hurdaya ayrıldığı ortaya çıktı. Öte yandan otobüslerin bakım ve onarım ihalelerinin tek bir firmaya verilmesi dikkat çekti.
İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nda; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde devri gerçekleşen veya hurdaya ayrılan toplu taşıma araç sayısının 177 olduğuna dikkat çekildi.
İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde hurdaya ayrılan otobüs sayısının 177 olduğuna dikkat çekerek, "Hurdaya ayırma işlemlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen komisyonumuza gönderilmemiştir. Raporun sunulmasından sonra gönderilen belgeler de eksik ve araçların akıbeti hakkında bilgi vermekten uzaktır. Özellikle, yanan ve kaza sonucu kullanımdan kaldırılan araçların akıbeti ve bu araçların sonrasında ne olduğu, kullanılabilir parçalarının ne olduğu belirsizdir" dedi.
Muhammed Kaynar, şunları söyledi:
"Son 3 yıl içerisinde hurdaya ayrılan ve devredilen araçlar sebebiyle eksilmeler de dikkate alındığında nüfusu ve ihtiyaçları sürekli artan İstanbul' un toplu ulaşım sistemi içerisinde hizmet vermekte olan, otobüslerin sayısında azalma ve model yılları itibariyle de yaşlanma olduğu görülmüştür."
'İHALELERİN ÇOĞUNLUĞU TEK BİR FİRMAYA VERİLDİ'
Muhammet Kaynar, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nun İETT yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında hazırlandığını, ancak talep edilen bazı belge ve bilgiler komisyona verilmediğini aktardı.
Raporun 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde İETT tarafından yapılan, otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerine yönelik iddiaların araştırılması, yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi, güncel ilerlemelerin ve eksikliklerin tespiti olduğunu aktaran Muhammet Kaynar, otobüs bakım onarım işlerinin yüzde 44'ünün, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'inin tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.
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