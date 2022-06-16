ABD’den flaş Türkiye açıklaması: İsveç ve Finlandiya Türkiye’ye yanıt vermeye hazır

Sullivan kendisinin de birkaç gün önce Avrupa'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştüğünü belirterek, "Bu sorunların çözümü için size net bir zaman veremem ancak tüm tarafların çözüm sözü verdiğini size söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

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