Boğaziçi Üniversitesi’nde evrakları gasp eden 4 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı: Soruşturmada karar açıklandı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN 30 BİN DOLARLIK İHALE

Kurum içi evrakları gasp ettiği gerekçesiyle soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun, babası ve iki akademisyenin ortak olduğu firmayla Boğaziçi Üniversitesi'nden 2 seferde 20 bin ve 10 bin dolarlık iş aldığı belirlendi. Usülsüz bir şekilde, ihale yapılmaksızın gerçekleşen bu alımların bugünkü değerinin yarım milyonun üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda firma ortağı akademisyenlerin başka firmalarının da olduğu tespit edildi. Söz konusu firmaların kime ne kadar fatura kestiği belirsiz olduğu ifade ediliyor.

Altında Bilgisayar Bölüm Başkanı Cem Ersoy'un da imzası bulunan alımın, doğrudan temin yöntemi ile yapıldığı ve bu usul ile Turan Tuğcu'nun şirketine para aktarımında bulunulduğu iddia ediliyor.

(Prof. Dr. Yavuz Akpınar)

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nın, Kandilli Kampüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde olmasını fırsat bilen Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay, üniversitenin ana kampüsünde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına baskın düzenlemişti.

(Prof. Dr. İbrahim Semiz)

PERSONELİ TEHDİT ETTİLER

4 akademisyenin buradaki personeli üstü kapalı tehdit ettiği, yetkileri olmadığı halde bazı evrakları gasp ettiği ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi söz konusu olay hakkında soruşturma başlattı.