15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İnternet haberciliği ve basın kartı için flaş gelişme

Son dakika: İnternet haberciliği ve basın kartı için flaş gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
ABONE OL
Son dakika: İnternet haberciliği ve basın kartı için flaş gelişme

Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA