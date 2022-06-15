İETT’deki kazaların nedenleri ne? Meğer sistem çoktan çökmüş! Ödemeleri alamadıkları için araçlar bakımsız kaldı

"OTOBÜSLER İÇİN VERİLEN GARAJ SÖZÜ TUTULMADI"

Yangöz, otobüslerin park edileceği bir garaj olmadığını ve bunun da çeşitli sıkıntılara neden olduğunu belirterek, "Tek merkezden yönetim sistemine geçilirken garajların oluşturulacağı ve özel halk otobüslerinin de bu garajlardan faydalanacağı vaat edilmişti. Bu sözler tutulmadı. Araçlar ya benzinliklerde ya da yollarda nereyi uygun bulursa oraya park ediyor. Burada hırsızlıklar oluyor, trafik kazaları oluşuyor, hatalı parkl nedeniyle devamlı ceza yazılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Özel halk otobüslerinin bir çalışma yönergesi olduğunu anlatan Yangöz, çalışma şartlarının ağırlığını birkaç toplantıda ve açıklamalarda dile getirdiklerini ancak İBB'nin bundan rahatsız olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti: