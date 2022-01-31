31 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: 8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari JASAT’tan kaçamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: 8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari JASAT’tan kaçamadı

Son dakika haberine göre Hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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