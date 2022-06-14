CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz açığa alındı
İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ü, hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırdı.
Belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire alındığı belirlendi.
Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit edildi.
Mülkiye Teftiş Kurulu ise tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için Öz'ün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Bunun üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı Öz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.
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