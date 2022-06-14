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Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kararı bulunan 25. dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da gözaltına alındı.

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