Avrupa’nın gözü Türk gazında! Karadeniz’de bulunan doğalgaz ne zaman çıkarılacak?

TANAP İKİ KATINA ÇIKACAK: Bu nedenlerle Avrupa'dan TANAP'ın kapasitesinin artırılması için talepler geliyor. Biz de diğer hissedarlar ile buna sıcak bakıyoruz. Yapılacak yatırımlar ile kısa süre içinde taşıma kapasitesini ve yapacağımız kompresör yatırımlarıyla yaklaşık 2 kat artacak. Mühendislik çalışmaları başladı.

PROBLEM YOKSA TÜRK AKIM NEDENİYLE: Türk Akım boru hattıyla Avrupa'ya 23 milyar metreküp gaz transferi yapıldı. Özellikle bu malum savaşın olduğu günden itibaren eğer enerji güvenliğimizde bir problem yaşamıyorsak, bu projenin katkısı çok büyük.