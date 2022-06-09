Avrupa'nın gözü Türk gazında! Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman çıkarılacak?
Enerjide bağımsızlık için projelerini tek tek hayata geçiren Türkiye, Avrupa'nın da imdadına yetişecek. Avrupa TANAP'ın kapasitesinin artmasını isterken, Karadeniz'den doğalgaz ne zaman çıkarılacağı hakkında önemli açıklamalar yapıldı.
Özcan'ın mesajları şöyle;
TUZ GÖLÜ'NDE SEVİNDİRİCİ GELİŞME: Tuz Gölü bölgesinde depolama kapasitemizi 15 milyar metreküplere kadar çıkaracağımız çok ciddi bir jeolojik çalışma var. Hirfanlı Barajı'ndan tatlı suyumuzu getirmiştik, bu tatlı suyla beraber tuz sahasında 'cavern' üretmeye devam edebileceğimiz jeolojik alamda çok zengin güzel bir yapıyı şu anda tespit etmiş durumdayız. Silivri depolama tesisinde 3,2 milyar metreküpe kadar çıkarılan depolama kapasitesinin ise bu yıl sonuna kadar 4.6 milyar metreküpe ulaşmasını hedefliyoruz.
YÜZDE 30 KAPATTI: Rusya, Ukrayna'dan geçen doğalgaz ana iletim hatlarından yüzde 30'luk bir bölümü kapattı. Bu nedenle Avrupa'ya sevkte yüzde 11 düşüş var. Avrupa için çok önemli bir üretim kaynağı olan Hollanda Gröningen sahası kaybedilmek üzere. Dolayısıyla Avrupa'nın üretiminde çok ciddi bir kayıp. Avrupa şu anda 10 tane, özellikle bu yaşanan krizden sonra yeni doğalgaz terminali yapma kararı aldı. Yani bizim yaklaşık beş sene önce gerçekleştirdiğimiz bu hamle Avrupa tarafından şu anda gündeme alınmış durumda.
TANAP İKİ KATINA ÇIKACAK: Bu nedenlerle Avrupa'dan TANAP'ın kapasitesinin artırılması için talepler geliyor. Biz de diğer hissedarlar ile buna sıcak bakıyoruz. Yapılacak yatırımlar ile kısa süre içinde taşıma kapasitesini ve yapacağımız kompresör yatırımlarıyla yaklaşık 2 kat artacak. Mühendislik çalışmaları başladı.
PROBLEM YOKSA TÜRK AKIM NEDENİYLE: Türk Akım boru hattıyla Avrupa'ya 23 milyar metreküp gaz transferi yapıldı. Özellikle bu malum savaşın olduğu günden itibaren eğer enerji güvenliğimizde bir problem yaşamıyorsak, bu projenin katkısı çok büyük.
DÜNYADA TEK: BOTAŞ, dünyada ilk 5'e girecek kalite standartlarında liman hizmetleri veriyor. Dörtyol'daki terminalde aynı anda hem petrol hem de doğalgaz faaliyetini aynı ayda gerçekleştiriyoruz. Bunun dünyada örneği yok.
2023'TE 835 MERKEZ HEDEFİ: BOTAŞ'ın, 19 bin kilometreyi aşan doğalgaz iletim sistemine sahip. Türkiye'deki doğalgaz abone sayısı 18.8 milyon. 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük. Şu an itibarıyla 649 yerleşim yerine doğalgazı ulaştırdık. Temel hedefimiz 2023'te 835 merkeze doğalgazı ulaştırmak. Buna ulaşmak için kademeli bir yatırım çalışmamız söz konusu. Bunların yanında, ulaşılan abone sayısı ile 39,6 milyon ton karbon emisyonunu azaltmış durumdayız.
KARADENİZ GAZI NE ZAMAN ÇIKARILACAK?: 6 Kasım itibariyle biz burada altyapılarımızı tamamlayıp doğal gazı alabilecek hale gelmiş olacağız. Altyapımız yaklaşık 50 milyon metreküp günlük kapasite. Bu ne demek? Yani 18 ila 20 milyar metreküp yıllık bir kapasiteyi taşıyabileceğimiz altyapı oluşturuyoruz.
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