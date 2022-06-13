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Son dakika: Yeni uygulamaya geçilmişti! Ayın ilk koronavirüs tablosu geldi! İşte vefat ve vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika: Yeni uygulamaya geçilmişti! Ayın ilk koronavirüs tablosu geldi! İşte vefat ve vaka sayıları

Son dakika haberi... Vatandaşlar koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son günlerde oldukça merak ediyordu. Bugün koronavirüs tablosu açıklandı. Peki, 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı, resmi sayfasında kovid vakalarını bugün itibariyle açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2 bin altına inen vaka oranlarına karşılık vefat sayıları da tek haneli rakamlara iniyor olması maske ile ilgili yasakların kalkmasına neden olmuştu. İşte 3 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

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Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloda kritik verilere yer vermeye devam ediyor. 13 Haziran tablosu yayımlandı. Buna göre 975 yeni vaka sayısı tespit edildi ve 4 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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