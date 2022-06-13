Son dakika: Yeni uygulamaya geçilmişti! Ayın ilk koronavirüs tablosu geldi! İşte vefat ve vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı, resmi sayfasında kovid vakalarını bugün itibariyle açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2 bin altına inen vaka oranlarına karşılık vefat sayıları da tek haneli rakamlara iniyor olması maske ile ilgili yasakların kalkmasına neden olmuştu. İşte 3 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...