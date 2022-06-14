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Son dakika: İçişleri Bakanlığından istihdam müjdesi: 9 bilişim personeli alacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından istihdam müjdesi: 9 bilişim personeli alacak

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak. Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

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