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Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte cevabı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte cevabı

Son dönemlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddialar ortaya atılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sonunda konuştu, “Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Aday olmayacağım" dese de kulislerde Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı yeniden konuşulmaya başlanmıştı.

Partinin A Takımı'nda yer alan bazı isimler ile genel idare kurulu üyelerinin önümüzdeki süreçte Meral Akşener'in adaylığı için kamuoyu oluşturmaya dönük adımlar atacağı öne sürüldü.

Hatta bu isimlerin Akşener'i ikna etmeye çalışacakları kulislerde konuşuldu. Gözlerin çevrildiği İYİ Parti lideri tartışmalara son noktayı koydu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Meral Akşener "Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum." dedi.

Akşener, "Ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil..." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener adayı olacak mı? İşte cevabı MERAL AKŞENER ADAYI OLACAK MI? İŞTE CEVABI
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