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Başkan Erdoğan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Başkan Erdoğan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi... Türk Kızılayın kuruluşunun 154'üncü yıl dönümünü kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1868'den beri milletimizin iyilik, merhamet ve şefkat duygularının bayraktarlığını yapan Türk Kızılayın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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