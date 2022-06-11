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Son dakika: Başkan Erdoğan Van Valiliğini ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Van Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Van'da, Valiliği ziyaret etti. Başkan Erdoğan, ziyaretinde, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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