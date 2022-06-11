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Son dakika: Ankara'da sel felaketi | Bir kişi araçla sele kapıldı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

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Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Ankara’da sel felaketi | Bir kişi araçla sele kapıldı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Ankara'da bir kişi araçla sele kapıldı, AFAD'dan 21 JÖAK'tan 23 kişilik ekip olay yerine sevk edildi.

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