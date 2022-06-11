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Başkan Erdoğan'dan telefon sürprizi! Malatya’daki vatandaşlara seslendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan telefon sürprizi! Malatya’daki vatandaşlara seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın katıldığı "Mahallelerde Sohbet Buluşması"na telefonla bağlanarak Malatyalı vatandaşlara hitap etti.

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