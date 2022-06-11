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Son dakika: Başkan Erdoğan'ı gören küçük kızın mutluluk gözyaşları: Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ı gören küçük kızın mutluluk gözyaşları: Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek

Van’da binlerce vatandaş, sıcak havaya rağmen miting alanında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı heyecanla bekledi. Erdoğan'ın sahneye davet ettiği küçük kızlar mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Küçük kızlar, "Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek" dedi.

Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekledi.

Miting alanını sıcak havaya rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu.

Erdoğan, kurdele kesim esnasında kendisini çok sevdiği söyleyen küçük kızları "Ağlamak yok, cici kızları alalım buraya" diyerek sahneye davet etti.

"HAYALİMDİ"

Sahneye gelen küçük kızlar "Şu an çok mutluyum. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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