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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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