Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı. Söz konusu atamanın ardından Sevgi Yiğit hakkında bazı sorular gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Sevgi Yiğit'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor? İşte Sevgi Yiğit hakkında merak edilenler...
Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı. Kararın açıklanmasının ardından Sevgi Yiğit'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor? İşte haberin detayları...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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- Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?
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