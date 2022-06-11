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Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?

Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı. Söz konusu atamanın ardından Sevgi Yiğit hakkında bazı sorular gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Sevgi Yiğit'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor? İşte Sevgi Yiğit hakkında merak edilenler...

Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Sevgi Yiğit atandı. Kararın açıklanmasının ardından Sevgi Yiğit'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor? İşte haberin detayları...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

SEVGİ YİĞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sevgi Yiğit, 1973 yılında Karabük'te dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nden mezun olan Yiğit, lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde başladı. Kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda sürdürdü.

1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır. 6 Mayıs 2018'de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019'da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre'de MKYK Üyeliğine seçildi. 11 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

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