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Haberler Galeri TikTok "şarlatanı" Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı

TikTok "şarlatanı" Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı

LGBT akımının Türkiye'deki "azılı" temsilcisi TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in skandalı bardağı taşıran son damla oldu. Popüler sosyal medya platformundaki videolarıyla ünlenen Mükremin Gezgin, "kutsal" sayılan annelik makamını ayaklar altına alırcasına kurguladığı senaryo ile saldırdı. Kendine hamile süsü vererek 9 ay boyunca "doğurdum, doğuruyorum" temalı videolar çeken Mükremin'e inanıp binlerce destek mesajı atan TikTok kullanıcılarının varlığı ise akıllara durgunluk verdi. Türkiye'deki her kesimi ayağa kaldıran asıl skandal ise Mükremin Gezgin'in kurguladığı hamilelik oyununa alet olan hastane. Hastanenin böylesi bir rezilliğe alet olması, toplumun sinir uçlarına dokundu. Mükremin'in videoda yeni doğurdum diye servis ettiği bebeğin ise kim tarafından hangi aileden alınarak böylesi rezilliğe alet edilmesi de yaşananların en acı veren kısmı oldu. Savcılık annelik müessesesini ayaklar altına alan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatırken, TikTok fenomenliği uğruna hangi hastanenin bu olaya karıştığı büyük merak konusu. Yeni doğduğu belli olan minik bebeğin ailesinin de kim olduğu araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 15:35
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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı
Akıllara durgunluk veren olay takma hamile karınlığı takan Mükremin Gezgin'in kendisine hamile görüntüsü verip, takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırmasıyla başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı

MÜKREMİN GEZGİN TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRMIŞTI

Dokuz ay boyunca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemlerini paylaşan Gezgin, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı

"BABASI YOK" DEDİ

TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunan ve toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyonu aşan Gezgin, videolarındaki kurgu ve mizansenle, milyonlarca kişinin hamileliğine inanmasını sağladı.

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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı
Çocuğunun babasız büyüyeceğini açıklayan Gezgin'e milyonlarca destek mesajı yağdı.
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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı

"RİHANNA MI MÜKREMİN Mİ..."

Hamilelik senaryoları kullanıcılar tarafından öyle abartıldı ki "Önce Rihanna mı doğuracak yoksa Mükremin mi" diye bahisler bile yapıldı.