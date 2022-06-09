Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak! Suriye'ye yeni harekatta hedefler belirlendi
Son dakika haberine göre: Suriye’de terör yuvalarına yönelik operasyon hazırlıkları tamamlandı. Tel Rıfat ve Münbiç’te eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun da hedefleri belirlendi. Fırat Kalkanı bölgesindeki yıllardır çözülemeyen su ve elektrik sorunu çözülecek. Süleyman Şah Türbesi de eski yerine taşınacak.
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat ve Münbiç'te yapılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Askeri harekat için Ankara'dan gelecek emir bekleniyor.
HEDEFLER BELİRLENDİ
Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın haberine göre: Tel Rıfat ve Münbiç çevresindeki üslerde savaş pozisyonu alan Mehmetçik, iki kent hattındaki terör hedeflerine gece saatlerinde top ve obüs atışları gerçekleştiriyor. Tel Rıfat ve Münbiç'te eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun da hedefleri belirlendi.
SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ YERİNE DÖNECEK
Münbiç operasyonunda ana hedef Süleyman Şah Türbesi'nin 1970'li yılların ortasında taşındığı son yeri olan Karakozak olacak. Askerler Münbiç ile birlikte Suriye için stratejik öneme sahip Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı'nı alacak. Fırat Kalkanı bölgesindeki yıllardır çözülemeyen su ve elektrik sorunu çözülecek. Süleyman Şah Türbesi de eski yerine taşınacak.
GÜVENLİ KORİDOR OLUŞTURULACAK
Aynel Arab'ın güney bağlantısı kesilecek. Marenaz-Mare hattı üzerinden Tel Rıfat'a ilerleyecek birlikler ise Minak Havalimanı ile birlikte Nubul-Zahraa hattına kadar ilerleyecek. Terör örgütü PKK/ YPG militanları bölgelerden temizlenecek. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulacak.
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