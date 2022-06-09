Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak! Suriye’ye yeni harekatta hedefler belirlendi

HEDEFLER BELİRLENDİ

Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın haberine göre: Tel Rıfat ve Münbiç çevresindeki üslerde savaş pozisyonu alan Mehmetçik, iki kent hattındaki terör hedeflerine gece saatlerinde top ve obüs atışları gerçekleştiriyor. Tel Rıfat ve Münbiç'te eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun da hedefleri belirlendi.