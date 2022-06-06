SON DAKİKA: NATO’nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı Türkiye’de yapılacak

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, NATO personeli, İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi ve Yer Hava Yer teçhizatı tatbikat kapsamında Türkiye'ye intikal etti.