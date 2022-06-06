AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hz. Peygambere hakaret eden Hindistanlı iktidar parti mensubuna tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sadece Hindistan’daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir." ifadelerine yer verdi.
Ömer Çelik şu paylaşımlarda bulundu:
"Hindistan Hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?
- 3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...
- Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- EYT'de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?
- 3600 ek gösterge 600 puan yükselme nedir, ne anlama geliyor? 600 puan yükselme ile memur maaşları ne kadar olacak?
- 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...
- KİRA FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME! Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak?
- Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?
- 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??
- 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek, geçerli olacak? 3600 ek gösterge maaşlara etki edecek mi, yansıyacak mı?
- Polis maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 20222 polis maaşı ek gösterge ile kaç TL artacak? Son durum...
- Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 2022 Emekli Şube Müdürü maaşı ne kadar, kaç TL artacak?