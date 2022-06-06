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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hz. Peygambere hakaret eden Hindistanlı iktidar parti mensubuna tepki

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Hz. Peygambere hakaret eden Hindistanlı iktidar parti mensubuna tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sadece Hindistan’daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir." ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik şu paylaşımlarda bulundu:

"Hindistan Hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz.

"BU YAKLAŞIM ÖRNEK OLMALIDIR"

Sözkonusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır."

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