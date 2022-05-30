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Son dakika: MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı (Twitter) üzerinden 5 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, operasyanların hız kesmeden devam edeceği vurgulanırken "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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