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Son dakika: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe

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Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Son dakika: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere ağır darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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