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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı!

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Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü için mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, “81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefimiz doğrultusunda 450 projenin yapımına başladık ve her şehrimizde vatandaşlarımızı Millet Bahçeleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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