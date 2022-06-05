İmzalı topa en yüksek para CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’den! Kirli işlere kuzeni bakıyor

FENERBAHÇELİLER GECESİNE KATILDI

Soruşturma dosyalarına da yansıyan olaylarda iddiaya göre 2019 yılının Temmuz ayında Başkan Bülent Öz, eşi Şebnem Öz ile birlikte, Çanakkaleli Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen "Dünya Fenerbahçeliler Günü' gecesine koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte katıldı. Geceye ayrıca dönemin belediye Başkan yardımcısı Ercüment Furuncu, eski Baro Başkanı Bülent Şarlan, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcuları ve çok sayıda davetli eşlik etti.