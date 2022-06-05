İmzalı topa en yüksek para CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den! Kirli işlere kuzeni bakıyor
Son dakika haberine göre: Çanakkale’nin Çan ilçesinde adrese teslim temizlik ihalesi karşılığında kendisine lüks rezidans aldığı HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmalarıyla belgelenen CHP’li Belediye Başkanı Bülent Öz’ün kirli işlerinde müteahhit kuzeni Özgür Erbil’i kullandığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan olaylarda Başkan Öz’ün eşinin kıyafetlerinden, çocuğunun okul taksitlerine, mobilyalardan, hediyelere kadar birçok özel harcamasını müteahhit kuzeni Özgür Erbil’e ödettirip, belediyeye fatura etmesini istediği belirlendi.
Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından "irtikap, rüşvet ve zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işler trafiği Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla tek tek gün yüzüne çıkartıldı.
Başsavcılık tarafından HTS kayıtlarının, whats app yazışmalarının, tanık ifadelerinin ve faturaların mahkemeye delil olarak sunulduğu soruşturma dosyasında Başkan Öz'ün kuzenini kullanarak kurduğu para ve rant üçgeni detaylı bir şekilde anlatıldı.
FENERBAHÇELİLER GECESİNE KATILDI
Soruşturma dosyalarına da yansıyan olaylarda iddiaya göre 2019 yılının Temmuz ayında Başkan Bülent Öz, eşi Şebnem Öz ile birlikte, Çanakkaleli Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen "Dünya Fenerbahçeliler Günü' gecesine koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte katıldı. Geceye ayrıca dönemin belediye Başkan yardımcısı Ercüment Furuncu, eski Baro Başkanı Bülent Şarlan, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcuları ve çok sayıda davetli eşlik etti.
FUTBOL TOPUNA EN YÜKSEK PARAYI BAŞKAN ÖDEDİ
Balıkçı 286 Restoran'da, Dernek Başkanı Dr. Ali Güven Serçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen gecede; Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne ve derneğe katkı sağlamak amacıyla formalar, futbol topları ve atkılar açık artırmayla satışa sunuldu. Açık artırmada en yüksek teklifi veren Bülent Öz, üzerinde Emre Belezoğlu'ndan Vedat Muriç'e, Ozan Tufan'dan Nabil Dirar'a kadar birçok futbolcunun imzasını taşıyan futbol topunu ve formaları satın alarak eşine ve kızına hediye etti.
HESAP NUMARASINI KUZENİNE GÖNDERDİ
Whatssapp yazışmalarına da yansıyan olayda dernek yönetimi bir hafta sonra başkanla yaptığı görüşmede ödemenin ne zaman ve ne şekilde yapılacağını sordu. Başkan Öz, dernek yönetiminden aldığı hesap bilgilerini kuzeni Özgür Erbil'e gönderip "Yaptırabilir misin sen? Nasıl durumun? İşlere ilave edersin sonra" yazdı.
Kuzen Erbil hesap bilgilerini alıp başkana "Tamam abi hallediyorum" yanıtını verdi. Ödeme, dernek yönetimine Özgür Erbil tarafından yapılırken, Erbil bu ödemeyi belediyeye park bakım, onarım ve tadilat işleri olarak fatura etti.
LÜKS HARCAMALARI KUZEN ÖDEMİŞ
Yine faturaların delil olarak sunulduğu soruşturma dosyasında Bülent Öz'ün eşi Şebnem Öz'ün lüks harcamalarının Özgür Erbil'in kredi kartıyla ödenerek belediyeye nasıl fatura edildiği detaylı bir şekilde anlatıldı.
Ünlü markalardan giyinmeyi seven Şebnem Öz'ün Özgür Erbil'e bir alışveriş sonrası gönderdiği mesajda "Hafta sonu alışverişi için çok teşekkür edemedim sana. Çok çok teşekkür ederim. Çok para harcadım. Valla çok fena oldu." dediği, Erbil'in internet faturalarını da yatırdığını belirterek "önemli değil abla" diye yanıt verdiği soruşturma dosyasına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı!
- Son dakika: 16 ilde Müsilaj Operasyonu! 97 şüpheli tutuklandı
- Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
- LGS sınav süresi: 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? MEB açıkladı
- LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı
- LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!
- Tarih belli oldu: MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi